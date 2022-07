1 Wegen des Unfalls kam es am Donnerstagmittag zu Verkehrsbehinderungen in Leinfelden. Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

Am Donnerstag hat sich in Leinfelden (Kreis Esslingen) die Anhängerkupplung am Auto eines 37-Jährigen gelöst. Durch den Anhänger wurden mehrere Autos beschädigt.















Erheblicher Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro ist bei einem Unfall am Donnerstagmittag in Leinfelden entstanden. Ein 37-Jähriger war laut Polizeiangaben kurz vor 13 Uhr mit seinem Auto auf der Echterdinger Straße stadteinwärts unterwegs, als sich die abnehmbare Hängerkupplung in einer Linkskurve von seinem Wagen löste.

Der Anhänger stieß daraufhin zunächst gegen das Auto des 37-Jährigen, streifte ein geparktes Auto und rutschte schließlich in das Heck eines weiteren Fahrzeugs. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Auto wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten war es zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen.