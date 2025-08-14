Unfall in Leinfelden: Ampel defekt – hoher Schaden und Verletzte bei Zusammenstoß

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Am Donnerstagmorgen ist an der A8-Auffahrt in Leinfelden (Kreis Esslingen) ein Unfall passiert, bei dem eine 25-Jährige verletzt wurde.











Link kopiert

﻿ In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall an der Auffahrt zur A8 an der Maybachstraße ereignet. Nach Angaben der Polizei passierte der Zusammenstoß kurz nach 7.30 Uhr, als die Ampel offenbar defekt war.

Eine 25-jährige Fahrerin eines Mercedes war von der Autobahn in Richtung Karlsruhe abgefahren und wollte von der Nord-Süd-Straße kommend an der Kreuzung nach links abbiegen. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt wegen eines Defekts außer Betrieb.

Der Mercedes prallte gegen die Seite einer Mercedes C-Klasse, deren 58-jähriger Fahrer auf der Maybachstraße vorfahrtsberechtigt unterwegs war und geradeaus fuhr. Die junge Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden lag bei rund 21.000 Euro. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Techniker vor Ort, um die Ampelanlage zu reparieren.