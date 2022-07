1 Da bei dem 47-Jährigen der Verdacht auf Medikamenteneinfluss bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Foto: dpa

Am Freitagnachmittag ist ein 47-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und stoß mit zwei weiteren Autos zusammen. Er erlitt keine Verletzungen.















Ein Sachschaden in Höhe von, von der Polizei geschätzten, mehreren zehntausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Tübinger Straße entstanden. Ein 47-jähriger Mann fuhr auf der Tübinger Straße in Richtung Hauptstraße und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die rechte Fahrbahnseite. Hier stieß er mit zwei ordnungsgemäß geparkten Autos zusammen.



Durch den Unfall erlitt der 47-jährige Fahrer keine Verletzungen, dennoch musste der Rettungsdienst verständigt werden. Dieser brachte den Fahrer zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus berichtet die Polizei. Da bei dem 47-Jährigen der Verdacht auf Medikamenteneinfluss bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.