Mann kommt bei Arbeiten an Förderband in Kieswerk ums Leben

1 Für den Mann kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

In einem Kieswerk in Kupferzell ist ein Mann bei Arbeiten an einem Förderband ums Leben gekommen. Die Leiche wurde am Samstagmorgen entdeckt.

Kupferzell - Bei der Arbeit an einem Förderband in einem Kieswerk in Kupferzell (Hohenlohekreis) ist ein Mann in eine der Maschinen geraten und ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben wurde die Leiche am Samstagmorgen auf einem der Bänder entdeckt, nachdem eine Maschine eine Störung gemeldet hatte.

Der 69-Jährige aus dem Kreis Schwäbisch Hall war zu Verlade- und Reinigungsarbeiten an den Fördermaschinen eingeteilt gewesen.