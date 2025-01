Unfall in Kornwestheim: Rollerfahrer und Fußgänger kollidieren – 30-Jähriger verletzt

1 In Kornwestheim ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 30-Jähriger ist auf dem Gehweg in Kornwestheim unterwegs, als er mit einem Rollerfahrer zusammenstößt. Der Fußgänger wird verletzt – und die Person auf dem Roller fährt weiter.











Link kopiert

Ein unbekannter Rollerfahrer ist am Donnerstagmorgen in Kornwestheim mit einem Fußgänger kollidiert und dann einfach weitergefahren. Der 30-jährige Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß mutmaßlich schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 7.25 Uhr in der Zeppelinstraße. Als der 30-Jährige den Gehweg nahe der Schützenstraße betrat, kollidierte er mit dem Rollerfahrer. Dieser fuhr laut Polizei vermutlich verbotswidrig auf dem Gehweg.

Der 30-Jährige stürzte und erlitt mutmaßlich schwere Verletzungen. Außerdem wurde sein Handy beim Sturz beschädigt. Der Rollerfahrer hielt kurz an und fuhr dann weiter. Der 30-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07154 13130 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei melden.