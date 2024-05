Unfall in Korntal-Münchingen: Frau verwechselt Brems- und Gaspedal

1 Unfall in Korntal Münchingen: Die Polizei meldet drei Verletzte und einen hohen Schaden. Foto: Carsten Rehder/dpa

Bei einem Unfall in der Stettiner Straße in Korntal-Münchingen gibt es drei Leichtverletzte und einen hohen Schaden. Wahrscheinlich war ein Missgeschick der Grund.











Link kopiert

Ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ist das Resultat eines Unfalls vom späten Dienstagabend. Gegen 22.15 Uhr verwechselte eine 38-jährige Frau während eines Parkmanövers in der Stettiner Straße in Korntal-Münchingen wohl Brems- und Gaspedal ihres Nissans. Das Auto beschleunigte unbeabsichtigt und prallte gegen ein Garagentor. Das Tor wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Am Nissan entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Die 38-jährige Fahrerin, die 23 Jahre alte Beifahrerin und die 27-jährige Mitfahrerin erlitten bei dem Unfall jeweils leichte Verletzungen. Die Mitfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Inwieweit ein in der Garage abgestellter Pkw bei dem Unfall beschädigt wurde, muss noch geklärt werden.