Unfall in Korntal-Münchingen: Ampel ausgefallen – Fiat und Audi stoßen zusammen, Fiat landet auf der Seite

6 Am Freitagnachmittag kam es in Korntal-Münchingen zu einem Verkehrsunfall. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Zu einem Unfall mit einer verletzten Person kommt es am Freitagnachmittag in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg). Es entsteht ein Schaden von rund 12.000 Euro. Die Hintergründe.











In Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall gegen 14.45 Uhr im Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße und Kornwestheimer Straße. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampel an der Kreuzung in alle Richtungen ausgefallen. Die Vorfahrt wurde zusätzlich durch Verkehrszeichen geregelt.

Die 56-jährige Fahrerin eines Fiats befuhr die Stuttgarter Straße von der B10 in Richtung Stadtmitte. Zeitgleich bog ein 23-jähriger Audi-Fahrer aus Münchingen-Stadtmitte kommend in die Kornwestheimer Straße in Richtung B10 ab. Dabei soll der Audi-Fahrer die Vorfahrt der Fiat-Fahrerin missachtet haben.

Fiat muss abgeschleppt werden – Gesamtschaden von 12.000 Euro

Der Fiat wurde beim Zusammenstoß auf eine Verkehrsinsel geschoben und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Audi kam noch im Kreuzungsbereich zum Stehen. Die Fiat-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Anschließend konnte sie entlassen werden.

An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, der Verkehrsregelung durch die Polizei sowie der Bergung mussten sämtliche in die Stuttgarter Straße führenden Fahrspuren für etwa eine Stunde gesperrt werden.