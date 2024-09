Unfall in Kohlberg: Unbekannter bringt Motorradfahrerin zu Fall

Unfall in Kohlberg

Ein Autofahrer gerät am Mittwoch in Kohlberg (Kreis Esslingen) laut Polizei auf die Gegenspur. Es kommt zur Kollision mit einer Motorradfahrerin. Danach fährt der mutmaßliche Unfallverursacher davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.











Eine unbekannte Person hat nach einem Unfall mit einer verletzten Frau am Mittwoch in Kohlberg (Kreis Esslingen) Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der mutmaßliche Unfallverursacher gegen 21.05 Uhr von der Grafenberger Straße aus nach rechts in die Metzinger Straße abbiegen. Dabei sei er auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit einer 46-jährigen Motorradfahrerin zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei prallte die Frau deshalb gegen den Bordstein und stürzte. Dabei habe sie sich ersten Ermittlungen zufolge leichte Verletzungen zugezogen. Der Unbekannte sei nach dem Unfall davongefahren, ohne sich um die 46-Jährige zu kümmern. Bei seinem Auto handele es sich um einen blauen VW Golf mit polnischem Kennzeichen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 07 11/3 99 04 20 zu melden.