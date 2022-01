1 Bei dem Unfall ist ein Schaden in Höhe von 40 000 Euro entstanden. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Der 50-jährige Fahrer war am Dienstagabend in Kohlberg (Kreis Esslingen) unterwegs und offenbar nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins.















Kohlberg - Ein 50-Jähriger ist am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in der Metzinger Straße mit einem Transporter zuerst gegen ein parkendes Auto und dann gegen eine Garagenmauer gefahren. Der Mann war von Kappishäusern nach Kohlberg unterwegs, als er kurz nach dem Ortseingang ungebremst gegen ein am rechten Straßenrand geparktes Auto fuhr. Anschließend geriet der Transporter nach links und fuhr gegen die Garagenmauer. Es entstand ein Schaden in Höhe von 40 000 Euro. Der Unfallverursacher, der laut Polizei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, blieb unverletzt. Zur Unfallstelle waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr ausgerückt.