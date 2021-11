1 In Köngen gab es am Sonntag einen Unfall. (Symbolfoto) Foto: imago images/Alexander Pohl/Alexander Pohl via www.imago-images.de

In Köngen war ein Pkw-Fahrer beim Abbiegen offenbar zu schnell. Dadurch verlor er auf regennasser Straße die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in einen Zaun.















Köngen - Ein 48-Jähriger hat in Köngen am Samstagnachmittag durch einen Unfall 5000 Euro Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 16 Uhr von der Wilhelm-Maier-Straße in die Wertstraße abgebogen. Dabei kam er jedoch offenbar wegen nicht an die nassen Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen. So schanzte der Wagen zunächst über einen Bordstein, bevor er in einen Zaun krachte und dort liegen blieb. Der Mann blieb augenscheinlich unverletzt.