1 Zwei Frauen wurden per Rettungswagen in die Klinik gebracht (Symbolfoto): Foto: picture alliance / Andreas Geber/Andreas Gebert

Eine 51-Jährige krachte in der Köngener Wertstraße in einen einen abbiegenden Ford, auch ein weiteres Fahrzeug wurde in den Unfall verwickelt. Zwei der Fahrerinnen zogen sich Verletzungen zu.

Köngen - Durch eine Unachtsamkeit hat eine 51-jährige Volvo-Lenkerin am Freitagnachmittag für reichlich Chaos in Köngen gesorgt. Sie befuhr gegen 16.35 Uhr die Wertstraße in Richtung Wilhelm-Mayer-Straße, an der Einmündung hielt die 51-Jährige zunächst am Stoppschild an, übersah beim Weiterfahren und Abbiegen nach links in die Wilhelm-Mayer-Straße dann aber einen aus ihrer Sicht von links nach rechts querenden Ford einer 19-Jährigen. Die beiden Autos krachten ineinander, der Ford prallte in der Folge dann noch mit einem

auf der Wilhelm-Mayer-Straße entgegenkommenden KIA einer 53-Jährigen zusammen. Die Ford-Lenkerin und die Fahrerin des KIA zogen sich beide leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Die 51-jährige Volvo-Lenkerin blieb unverletzt.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 16000 Euro beziffert. Alle drei Fahrzeuge waren fahruntüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Esslingen hat die Ermittlungen übernommen.