Unfall in Köngen: Schwer verletzt nach Sturz von E-Scooter

1 Zwei Jugendliche mussten am Freitag ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Zwei Mädchen sind am Freitag nach einem Unfall in Köngen (Kreis Esslingen) ins Krankenhaus gebracht worden. Sie waren zuvor von einem E-Roller gestürzt. Laut Polizei waren die 16- und 15-Jährigen verkehrswidrig zu zweit gefahren.











Der Rettungsdienst hat zwei Jugendliche am Freitagvormittag ins Krankenhaus gebracht. Die 15- und 16-jährigen Mädchen waren zuvor mit dem E-Scooter gestürzt.

Dem Bericht der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall in der Unterdorfstraße. Die Jugendlichen seien gegen 10.50 Uhr in Richtung Plochinger gefahren – laut Polizei verkehrswidrig zu zweit auf dem Elektroroller. Als sie mit dem Roller über den abgesenkten Bordstein auf den Gehweg wechseln wollten, seien sie aus dem Gleichgewicht gekommen und in der Folge auf die Fahrbahn gestürzt. Dabei seien die Mädchen so schwer verletzt worden, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden seien.