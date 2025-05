Unfall in Köngen: Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Unfall in Köngen

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Köngen (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag ein 61-Jähriger schwer verletzt. Er war mit seinem Fahrrad mit einem Kleinlaster kollidiert, als dieser an einem Müllauto vorbeifuhr.











Ein 61 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstagmorgen in Köngen (Kreis Esslingen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 8.10 Uhr in der Steinbruchstraße, wie das Polizeirevier Esslingen mitteilte.

Ein 56-jähriger Fahrer eines Kleintransporters fuhr dort mit anderen Fahrzeugen hinter einem Müllfahrzeug. Als das Müllfahrzeug rechts an den Straßenrand fuhr, setzte sich die Fahrzeugschlange in Bewegung und mehrere Fahrzeuge passierten den Müllwagen. Als der 56-Jährige ebenfalls an dem Fahrzeug vorbei fuhr, wechselte der Radfahrer von einem für Fahrräder freigegebenen Fußweg auf die Straße und prallte gegen die linke Seite des Peugeot Expert.

Durch die Kollision stürzte der Mann und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Am Fahrrad und dem Transporter entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.