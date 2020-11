Unfall in Köngen

1 Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Boris Roessler

Köngen - Ein 87-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Kastellstraße in Köngen (Kreis Esslingen) von einem Müllwagen erfasst worden. Dabei hat er sich laut Angaben der Polizei schwer verletzt.

Gegen 10.20 Uhr war der 53 Jahre alte Fahrer des Müllwagens rückwärts die Kastellstraße entlanggefahren. Dabei erwischte er den 87-Jährigen Pedelec-Fahrer, der nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar bereits von seinem Rad abgestiegen war, mit dem Fahrzeugheck. Der Senior wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.