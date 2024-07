Unfall in Köngen: Lkw beschädigt und geflohen – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei ermittelt zum unbekannten Unfallverursacher. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Ein unbekannter Autofahrer hat am frühen Montag in Köngen (Kreis Esslingen) einen geparkten Lastwagen erheblich beschädigt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise, weil der Unfallverursacher floh.











 Ein Unbekannter hat in Köngen am frühen Montagmorgen einen geparkten Lkw bei einem Unfall schwer beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher, berichtet die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht.

Ersten Ermittlungen nach passierte der Unfall gegen 2.40 Uhr in der Wilhelm-Maier-Straße. Der Schuldige soll dabei mit einem roten Kleinwage, vermutlich der Marke Dacia, mit dem Lastwagen zusammengestoßen sein, der am Straßenrand geparkt war. Allein am Lkw entstand dadurch Schaden in Höhe von 10.000 Euro, schätzt die Polizei.

Hoher Schaden am Unfallwagen vermutet

Der Wagen des Unfallverursachers wurde ersten Erkenntnissen nach ebenfalls schwer beschädigt. Dennoch fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er fuhr über die Wertstraße in Richtung Bahnhofstraße davon. Der Unfallwagen müsste nach Erkenntnissen der Polizei vor allem am Heck beschädigt sein, Lichter und die Heckscheibe könnten gesprungen sein. Unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 420 bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.