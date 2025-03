Unfall in Köngen: Feuerwehr befreit eingeschlossenen Senior aus Auto – zwei Verletzte

1 Die Feuerwehr befreite den 70-Jährigen aus seinem Pkw. (Symbolfoto) Foto: /Marijan Murat

Bei einem Unfall in Köngen (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag ein 70-Jähriger in seinem Auto eingeschlossen, der 47-jährige Fahrer eines Wechselbrückenhubwagen wurde ebenfalls leicht verletzt.











Link kopiert

Ein 70-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf einem Frachtgelände in der Robert-Bosch-Straße in Köngen (Kreis Esslingen) in seinem Auto eingesperrt worden. Nach Angaben der Polizei wurde auch der 47-jährige andere Fahrer leicht verletzt worden.

Kurz vor 15 Uhr kreuzte er mit seinem Renault Master in einer Linkskurve den Fahrweg eines 47-Jährigen, der mit einem sogenannten Wechselbrückenhubwagen, der zum Umsetzung von Frachtcontainern verwendet wird, unterwegs war.

Pkw kippt auf Seite – 70-Jähriger eingeschlossen

Bei der Kollision kippte der Renault auf die linke Seite, wodurch der 70-Jährige im Fahrzeug eingeschlossen wurde. Die Feuerwehr befreite ihn, er erlitt leichte Verletzungen. Auch der 47-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf rund 28.000 Euro geschätzt.