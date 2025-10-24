Unfall in Köngen: Fahrt mit Linienbus endet tragisch

1 Der Rettungsdienst ist zu einem medizinischen Notfall in einem Linienbus in Köngen ausgerückt. (Symbolfoto) Foto: Fabian Strauch/dpa

Tragödie in Köngen (Kreis Esslingen): Ein Linienbus kommt von der Straße ab. Die Passagiere versuchen, dem Fahrer Hilfe zu leisten.











Auf der Landessstraße zwischen Köngen und Denkendorf (Kreis Esslingen) hat am Freitagmittag die Fahrt eines Linienbusses tragisch geendet.

Die Polizei berichtet, dass das Fahrzeug gegen 13.25 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen ist – wohl aufgrund einer medizinischen Ursache.

Fahrgäste kämpfen um das Leben des Busfahrers

Der Bus sei auf einer Grünfläche zum Stehen gekommen. Fahrgäste versuchten laut Polizei sofort, dem 50 Jahre alten Busfahrer Hilfe zu leisten, und verständigten den Rettungsdienst. Dennoch sei der Mann noch an der Unfallstelle gestorben.

„Die im Bus befindlichen vierzehn Fahrgäste wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt“, heißt es im Bericht der Polizei weiter. Sie seien von einem Ersatzbus abgeholt und an ihren Zielort gefahren worden. Der beim Unfall entstandene Sachschaden sei gering.