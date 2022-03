1 Die Fahrerin flüchtete, ohne sich um den Unfall zu kümmern. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Sonntagnachmittag hat eine Autofahrerin in Köngen (Kreis Esslingen) einen Unfall mit zwei Motorrädern verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Nach einem weißen Kleinwagen, ähnlich einem Volkswagen up!, dessen Fahrerin am Sonntagnachmittag auf der Ringstraße einen Unfall verursacht und anschließend geflüchtet ist, fahndet die Verkehrspolizei Esslingen. Ein 17-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Ringstraße in Richtung Adolf-Ehrmann-Straße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 16-Jähriger, ebenfalls auf einem Motorrad. Auf Höhe der Hausnummer 22 fuhr plötzlich die Frau mit dem weißen Kleinwagen vom Fahrbahnrand an, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Während der 17-Jährige durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver eine Kollision mit dem Auto gerade noch verhindern konnte, musste der 16-Jährige hinter ihm ebenfalls eine Vollbremsung machen. Dabei überschlug sich das Motorrad und der Fahrer wurde über den Lenker auf die Fahrbahn abgeworfen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, flüchtete die Fahrerin, zu der noch keine nähere Beschreibung vorliegt, in Richtung Adolf-Ehrmann-Straße. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem weißen Kleinwagen unter der Telefonnummer 0711/3990-420.