Unfall in Köngen: Autofahrer missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Radfahrerin

1 Die leichtverletzte Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

An einem Kreisverkehr in Köngen (Kreis Esslingen) ist es am Samstag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Seat-Fahrer und einer Pedelec-Fahrerin gekommen. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.











Eine Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag in einem Kreisverkehr in Köngen zwischen einem Pkw und einer 62-jährigen Fahrradfahrerin ereignet hat.

Laut verkehrspolizeilichen Ermittlungen, fuhr der 44-jährige Fahrer eines Seat Ibiza gegen 15 Uhr von der Nürtinger Straße aus in den Kreisverkehr ein, missachtete dabei die Vorfahrt einer 62-jährigen Pedelec-Fahrerin und stieß mit dieser zusammen.

Seat-Fahrer missachtete Vorfahrt

Die Radfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisverkehr fuhr, wurde laut Angaben der Polizei bei dem Zusammenstoß nur leicht verletzt. Dennoch, musste die 62-Jährige mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden des Fahrrads auf etwa 900 Euro und am Pkw auf circa 10.000 Euro.