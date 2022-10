Unfall in Köngen

1 Durch den Unfall ist ein Schaden von etwa 8000 Euro entstanden. Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Ein 51-jähriger Autofahrer verursacht am Samstagnachmittag in Köngen (Kreis Esslingen) auf einem Parkplatz einen Unfall. Ein Atemalkoholtest ergibt bei dem Mann einen Wert von mehr als einem Promille.















Am Samstagnachmittag ist es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Imanuel-Maier-Straße in Köngen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Gegen 17.10 Uhr soll laut Polizeiangaben ein 51-jährige Autofahrer mit dem Fahrzeug einer 26-Jährigen zusammengestoßen sein. Während der Unfallaufnahme stellte die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung bei dem 51-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von über einem Promille. Der 51-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.