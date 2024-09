Unfall in Köngen: 18-Jährige übersieht Radfahrer

1 Der 53-jährige Radfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden. (Symbolbild) Foto: imago

Am Dienstagabend ist es in Köngen (Kreis Esslingen) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radler gekommen. Nach Angaben der Polizei hat die junge Pkw-Fahrerin den Mann beim Abbiegen wohl übersehen.











Infolge eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Bilderhäuslenstraße und Kurt-Huber-Straße in Köngen ist ein 53-jähriger Radfahrer am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr verletzt worden. Eine 18-Jährige bog nach Polizeiangaben mit ihrem Auto von der Bilderhäuslenstraße nach links in die Kurt-Huber-Straße ab, wobei sie den ihr entgegenkommenden 53 Jahre alten Radfahrer wohl übersah.

Durch die anschließende Kollision sei der Mann von seinem Fahrrad auf die Straße gestürzt. Er habe sich mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes selbstständig in ein Krankenhaus begeben. Während am Rad ein Schaden von circa 1000 Euro entstand, schätzt die Polizei den Sachschaden am Auto auf 1500 Euro.