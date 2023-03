Veranstaltungen in Esslingen Fünf Tipps fürs Wochenende

Eine Ausstellung in der Villa Merkel, eine musikalische Geburtstagsparty oder der verkaufsoffene Sonntag in Reichenbach. An diesem Wochenende gibt es in Esslingen und Umgebung viel zu erleben – fünf Veranstaltungstipps.