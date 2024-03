Unfall in Kirchheim: Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Unfall in Kirchheim

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 12 000 Euro. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Nach einem Unfall in Kirchheim (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag eine Frau verletzt in eine Klinik gebracht.











Link kopiert

Bei einem Unfall in Kirchheim/Teck im Kreis Esslingen wurden am Donnerstag zwei Personen verletzt, eine musste in eine Klinik gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 52-Jährige auf der Jesinger Straße zu spät bemerkt, dass eine 48-Jährige vor ihr mit ihrem Audi bremsen musste. Sie fuhr gegen 18.20 Uhr auf. An beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt etwa 12 000 Euro. Die 52-Jährige begab sich danach selbst zum Arzt, die 48-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.