Unfall in Kirchheim: Zwei Leichtverletzte bei Unfall – Verursacher flüchtet zweimal

Unfall in Esslingen 19-Jähriger fährt zu schnell und verliert Kontrolle – Beifahrer verletzt in Klinik

Am Mittwochabend verliert ein junger Autofahrer in Esslingen die Kontrolle über sein Auto, weil er zu schnell in eine Kurve fährt. Auf der nassen Straße bricht das Heck des Wagens aus. Der Beifahrer wird verletzt und muss ins Krankenhaus.