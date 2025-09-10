Unfall in Kirchheim: Zusammenstoß auf Kreuzung – 68-Jährige verletzt

1 Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 14.000 Euro. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images

Bei einem Unfall in Kirchheim (Kreis Esslingen) wurde am Dienstagmittag eine 68-jährige Frau verletzt. Zudem entstand hoher Schaden.











﻿ Bei einem Unfall in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) wurde am Dienstagmittag eine 68-Jährge verletzt. Nach Angaben der Polizei war sie auf der Kreuzung der Lenniger Straße mit der Eichendorffstraße mit dem Auto eine 50-Jährigen zusammengestoßen.

Dem Bericht zufolge wollte die 50-Jährige gegen 13.30 Uhr mit ihrem VW nach links in die Lenniger Straße abbiegen, als die 68-Jährige, die vorfahrtsberechtigt war, von der Lenniger Straße nach links in die Eichendorffstraße abbog.

Beide Autos stießen dann auf der Kreuzung zusammen und es entstand ein Schaden, den die Polizei auf insgesamt 14.000 Euro schätzt. Die Autos blieben aber fahrbereit. Die 68-Jährige wurde zudem offenbar leicht verletzt und wollte sich selbst in medizinische Behandlung begeben.