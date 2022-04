Unfall in Kirchheim

1 Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 83-jähriger Autofahrer musste am Mittwochnachmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) wegen eines Rückstaus anhalten. Ein Autofahrerin hinter ihm merkte das jedoch zu spät und krachte in sein Heck.















Link kopiert

Bei einem Auffahrunfall auf der Neue Straße in Kirchheim wurde am Mittwochnachmittag eine Person verletzt. Wie die Polizei mitteilte, musste ein 83 Jahre alter Autofahrer gegen 16.20 Uhr aufgrund eines Rückstaus an der Ampel im Kreuzungsbereich mit der Gartenstraße anhalten. Eine 44-jährige Fahrerin hinter ihm erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen des Rentners auf.

Beifahrerin verletzt

Dabei zog sich die 76-jährige Beifahrerin des 83-Jährigen leichte Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.