Unfall in Kirchheim: Vorfahrt missachtet – Motorradfahrer schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Schöning

Bei einem Unfall in Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Freitag ein 30-Jähriger schwer verletzt worden. Ein junger Autofahrer hatte den Biker beim Abbiegen offenbar übersehen.











Link kopiert

Bei Kirchheim (Kreis Esslingen) hat am Freitagabend ein 18-Jähriger einen schweren Unfall verursacht. Offenbar hatte der junge Mann beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen, berichtet die Polizei.

An der Einmündung zweier Kreisstraßen zwischen Ochsenwang und Nabern wollte der 18-Jährige gegen 23.30 Uhr mit seinem VW nach links abbiegen. Dabei nahm er einem 30-Jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt, der von Nabern in Richtung Egelsberg fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Biker schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden, den die Polizei auf 35.000 Euro schätzt. Der VW und die Yamaha mussten abgeschleppt werden.