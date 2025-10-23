Unfall in Kirchheim: Von Straße abgekommen und gegen Baum geprallt – 26-Jähriger war zu schnell

Von Straße abgekommen und gegen Baum geprallt – 26-Jähriger war zu schnell

Vermutlich weil er zu schnell gefahren war, ist am Mittwoch ein 26-Jähriger in Kirchheim von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren.











﻿ Ein 26-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend auf der Stuttgarter Straße in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei hat der Mann gegen 20.10 Uhr beim Abbiegen die Kontrolle über seinen verloren.

Er kam daraufhin von der Fahrbahn ab, hat ein Verkehrsschild überfahren und ist frontal gegen einen Baum geprallt.

Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer zu schnell unterwegs und hatte seine Geschwindigkeit nicht an die Straßenverhältnissen angepasst. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.