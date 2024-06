Unfall in Kirchheim unter Teck: Zwei Radfahrer stoßen zusammen – beide verletzt

Unfall in Kirchheim unter Teck

1 Die Polizei musste am Mittwochabend zu einem Fahrradunfall in Kirchheim ausrücken. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

In Kirchheim sind am Mittwoch eine Frau und ein elfjähriger Junge auf Fahrrädern kollidiert. Beide stürzten und wurden verletzt.











Link kopiert

(Ein Elfjähriger und eine 60-Jährige sind in Kirchheim (Kreis Esslingen) mit ihren Fahrrädern zusammengestoßen und gestürzt. Nach Angaben der Polizei wurden dabei beide verletzt.

Die Frau fuhr gegen 18.15 Uhr von der Kernerstraße über einen Verbindungsweg zum Radweg an der Hegelstraße. Beim Abbiegen fuhr sie wegen einer Baustelle dann nicht am rechten Fahrbahnrand. Zeitgleich kam ihr der Elfjährige entgegen, der offenbar den Weg schnitt und mit seinem Mountainbike über einen Bordstein schanzte. Die beiden Personen kollidierten mit ihren Fahrrädern und beide stürzten. Der Rettungsdienst behandelte sie an der Unfallstelle. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.