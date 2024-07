Unfall in Kirchheim unter Teck: Vorfahrt genommen – 16-Jähriger stürzt von Yamaha und verletzt sich

1 Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein 78-jähriger Autofahrer dem Jugendlichen die Vorfahrt genommen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Montag wurde in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ein 16-Jähriger verletzt. Er war mit seinem motorisierten Zweirad gestürzt, weil er stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern. Dessen Fahrer hatte ihm zuvor die Vorfahrt genommen.











Ein 78-Jähriger hat am Montag die Vorfahrt eines 16-jährigen Yamaha-Fahrers missachtet und so einen Sturz provoziert. Der 78-Jährige war laut Polizei gegen 16.15 Uhr am Montag von der Limburgstraße nach links in die Eichendorffstraße abgebogen. Dabei hatte er einem von rechts kommenden Jugendlichen die Vorfahrt genommen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Jugendlich stark und stürzte dabei. Er wurde leicht verletzt, konnte aber verhindern, dass die Fahrzeuge sich berührten. Den Schaden am Zweirad schätzt die Polizei auch 500 Euro.