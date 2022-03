1 Die Polizeibeamten verfolgten die Flüchtenden noch nach dem Unfall. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Samstag kurz nach 01.30 Uhr ist einer Polizeistreife im Gegenverkehr ein auf der Schöllkopfstraße fahrendes Fahrzeug aufgefallen. Um den Fahrer zu kontrollieren, wendeten die Beamten ihr Fahrzeug, woraufhin der Fahrer des verdächtigen Autos beschleunigte und in Richtung Lindorf flüchtete. In einer scharfen Linkskurve vom Übergang Heimenwiesen in den Lindorfer Weg geriet der Streifenwagen außer Kontrolle und landete in die dortige Wiese.



Nach Angaben der Polizei war der Streifenwagen danach nicht mehr fahrbereit und erlitt nach Schätzungen der Polizei einen Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Dennoch verfolgten die Polizeibeamten die Flüchtenden weiter, zu Fuß.



Am Ende der Sackgasse im Lindorfer Weg streifte das Fluchtfahrzeug ein dort geparktes Auto und blieb zehn Meter weiter in einem Graben stecken. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9.000 Euro. Während ein Insasse noch am Fahrzeug angetroffen wurde, gelang es einer weiteren Person, zu Fuß weiter zu flüchten. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.