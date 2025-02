Unfall in Kirchheim unter Teck: Radfahrerin an Ampel von Rettungswagen im Einsatz erfasst

Radfahrerin an Ampel von Rettungswagen im Einsatz erfasst

Unfall in Kirchheim unter Teck

1 Ein Rettungswagen hatte die junge Frau touchiert, sodass sie stürzte. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/BildFunkMV/IMAGO

In Kirchheim (Kreis Esslingen) wurde am Freitagmorgen eine junge Pedelecfahrerin von einem Rettungswagen auf Einsatzfahrt angefahren. Sie musste in eine Klinik gebracht werden, war aber offenbar nicht schwerer verletzt.











Eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Freitagmorgen in Kirchheim (Kreis Esslingen) bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 7.15 Uhr an der Kreuzung Schöllkopfstraße/Kolbstraße.

Der 45-jährige Rettungswagenfahrer war mit Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt unterwegs und überquerte die Fußgängerampel an der Kreuzung bei Rot. Dabei touchierte er trotz eines Ausweichversuchs die junge Frau, die bei Grün mit ihrem Pedelec die Straße überquerte.

18-Jährige stürzt und wird verletzt

Durch den Zusammenstoß stürzte die 18-Jährige und musste zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr E-Scooter blieb unbeschädigt. Am Rettungswagen entstand nur ein geringer Schaden.