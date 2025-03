Unfall in Kirchheim unter Teck: Junge Motorradfahrerin stürzt in Kurve – Ausmaß der Verletzungen unklar

Junge Motorradfahrerin stürzt in Kurve – Ausmaß der Verletzungen unklar

Unfall in Kirchheim unter Teck

1 Die Motorradfahrerin wurde nach ihrem Sturz vom Rettungsdienst versorgt. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Bei einem Unfall in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) hat sich am Montagabend eine 20-jährige Motorradfahrerin verletzt. Wie schwer ist noch unklar. Die Frau rutschte in einer Kurve mit ihrem Motorrad weg und stürzte.











Link kopiert

Eine 20-jährige Motorradfahrerin ist am Montagabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) mit ihrem Motorrad gestürzt und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Hinterrad der Kawasaki der Frau weggerutscht, als sie gegen 18.30 Uhr von der Schlierbach Straße in die Obere Steinstraße abbiegen wollte.

Dadurch verlor die Frau die Kontrolle über das Motorrad und stürze, wobei sie sich Verletzungen zuzog, deren Ausmaß noch nicht bekannt ist. Die verletzte Bikerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An ihrer Kawasaki entstand ein Schaden, den die Polizei auf 2500 Euro schätzt.