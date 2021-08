Unfall in Kirchheim unter Teck

1 Der Unfallverursacher stand nach Angaben der Polizei möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten. Eine Blutprobe soll Aufschluss geben (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

In Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend ein 19-Jähriger mit seinem Wagen frontal gegen eine Mauer geprallt. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Kirchheim unter Teck - Ein 19-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag in der Plochinger Straße mit seinem BMW einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 23:40 Uhr auf der Plochinger Straße zwischen Kirchheim und Ötlingen unterwegs, als er in einer Kurve auf der Höhe einer Parkbucht von der nassen Fahrbahn abkam. Der Wagen kollidierte zunächst mit der Leitplanke und prallte anschließend frontal gegen eine Mauer.

Der 19-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Weil sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Medikamentenbeeinflussung des 19-Jährigen ergeben hatten, musste er eine Blutprobe abgeben. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.