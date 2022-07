1 Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall schwerverletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Foto: dpa

Am Freitagabend raste ein Betrunkener Lkw-Fahrer durch Kirchheim unter Teck und erfasste dabei eine Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt und in eine Klinik gebracht.















Am Freitagabend ist es gegen 18:55 Uhr im Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße / Paradiesstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin gekommen. Die Polizei berichtet, dass nach derzeitigen Ermittlungen ein 27 Jahre alter Fahrer eines Kleinlasters aus Heilbronn die Stuttgarter Straße in Richtung Paradiesstraße befuhr. Laut Aussagen mehrerer Zeugen tat er dies mit zu hoher Geschwindigkeit. An der Kreuzung Paradiesstraße fuhr der Fahrer trotz roter Ampel rechts an den wartenden Fahrzeugen auf der Busspur vorbei und in den Kreuzungsbereich ein. Anschließend bog er nach links in die Paradiesstraße, wobei er aufgrund der hohen Geschwindigkeit beinahe die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und fast auf die rechte Seite kippte.



Zum selben Zeitpunkt überquerte eine 26-jährige Fußgängerin aus Kirchheim bei grün zeigender Fußgängerampel die Straße in Richtung Fußgängerzone. Die Frau wurde von dem Kleinlaster erfasst und zu Boden geworfen, wobei sie sich erheblich verletzte. Der Fahrer wollte sich unmittelbar nach der Kollision vom Unfallort entfernen, was jedoch von anwesenden Passanten verhindert werden konnte. Im Fahrgastraum des Kleinlasters konnten von den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten des Polizeireviers Kirchheim zahlreiche teils geöffnete alkoholische Getränke gefunden werden.



Bei der nachfolgenden Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest. Zudem zeigte der junge Mann starke Stimmungsschwankungen, weshalb auch ein Betäubungsmittelkonsum nicht ausgeschlossen werden konnte.



Nachfolgend musste er sich deshalb beim Polizeirevier Kirchheim einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde eingezogen. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall schwerverletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Kleinlaster schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 500 Euro.