Unfall in Kirchheim unter Teck: 49-jährige Fahrradfahrerin von Smart angefahren – verletzt in Klinik

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Unfall in Kirchheim (Kreis Esslingen) wurde am Dienstagnachmittag eine 49-Jährige verletzt. Ein 42-Jähriger bog mit seinem Smart auf einen Parkplatz ab und übersah die Frau.











﻿Bei einem Unfall in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) wurde am Dienstag eine 49-jährige Frau verletzt. Den Angaben der Polizei zufolge wurde die Radfahrerin von einem Autofahrer übersehen und angefahren.

Der 42-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Ötlingen. Auf Höhe eines Discounters wollte er dann nach rechts auf den dazugehörigen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er die 49-Jährige auf ihrem Fahrrad, die auf dem Fuß- und Radweg in dieselbe Richtung unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß und die Frau stürzte. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt sie dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung und weiteren Untersuchungen in eine Klinik. Fahrrad und Auto blieben offenbar intakt.