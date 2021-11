Unfall in Kirchheim/Teck

1 Bei dem Unfall wurden am Sonntagvormittag eine 53-Jährige sowie eine 39-Jährige leicht verletzt. Foto: /Stefan Puchner

Aus Unachtsamkeit ist eine 44-Jährige am Sonntagvormittag auf das Auto einer 53-Jährigen aufgefahren. Die Unfallverursacherin war auf der B 297 aus Reudern kommend in Richtung Kirchheim/Teck unterwegs.















Link kopiert

Kirchheim/Teck - Aus Unachtsamkeit ist eine 44-jährige Autofahrerin am Sonntagvormittag auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Gegen 11.20 Uhr war die Frau mit ihrem Fahrzeug auf der B 297 von Reudern herkommend in Richtung Kirchheim unterwegs. Als die 53 Jahre alte Fahrerin des Wagens vor ihr verkehrsbedingt abbremste, konnte die 44-Jährige nicht schnell genug reagieren und fuhr in das Heck des Autos. Bei dem Unfall verletzten sich die 53-Jährige sowie die 39 Jahre alte Beifahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.