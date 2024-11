Unfall in Kirchheim/Teck: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht – 8000 Euro Schaden

1 Die VW-Fahrerin stand nach Polizeiangaben mutmaßlich unter berauschenden Substanzen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

In Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) ist es in der Nacht zum Dienstag zu einem Unfall gekommen. Einer Polizeistreife war die Unfallverursacherin zuvor durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen.











Eine 46-jährige Autofahrerin hat in der Nacht zum Dienstag in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) ihren Führerschein abgeben müssen. Wie die Polizei berichtet, war die VW-Fahrerin gegen 1.15 Uhr auf der Eichendorffstraße unterwegs, wo sie aufgrund ihrer auffälligen und unsicheren Fahrweise einer Streifenbesatzung auffiel. Noch bevor die Frau einer Kontrolle unterzogen werden konnte, bog sie nach links in die Bismarckstraße ab und kollidierte anschließend mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot.

Trotz des Unfalls versuchte die 46-Jährige nach Angaben der Polizei zunächst noch weiterzufahren, was durch die Polizeibeamten verhindert wurde. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die VW-Fahrerin mutmaßlich unter berauschenden Substanzen stand.

Die Unfallverursacherin musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben und sieht nun einer entsprechenden Anzeige entgegen, berichtet die Polizei. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizeiein Gesamtschaden in Höhe von rund 8000 Euro.