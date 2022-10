1 Der Unfall ereignet sich in der Schöllkopfstraße in Kirchheim/Teck. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Ein 31 Jahre alter Fahrradfahrer stößt am Samstagabend in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) mit dem Auto eines 53-Jährigen zusammen und wird schwer verletzt.















Am Samstagabend ist ein 31 Jahre alter Fahrradfahrer durch einen Unfall in Kirchheim/Teck schwer verletzt worden.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll der Fahrradfahrer gegen 18 Uhr die Schöllkopfstraße bergaufwärts befahren haben, obwohl diese aufgrund einer Baustelle derzeit nur für den talwärtigen Verkehr freigegeben ist. Am Ende der Baustelle im Bereich der Einmündung Zeppelinstraße befand sich den Polizeiangaben zufolge ein Absperrgitter, an dem der Fahrradfahrer links vorbeifahren wollte. Dabei stieß er mit dem – in der freigegebenen Richtung – talwärts fahrenden Auto eines 53-Jährigen zusammen. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 8200 Euro.