Am Mittwochnachmittag hat ein 18-jähriger Autofahrer in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) einen Motorradfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Der Motorradfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.















Eine kurze Unachtsamkeit ist wohl die Ursache eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Boschstraße / Henriettenstraße ereignet hat. Ein 18-jähriger Autofahrer war gegen 17.10 Uhr auf der Boschstraße aus Richtung Stuttgarter Straße kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Henriettenstraße hielt er zunächst an. Beim Anfahren übersah der Fahranfänger einen 26-Jährigen, der mit seiner Motorrad auf der bevorrechtigten Henriettenstraße in Richtung Hegelstraße fuhr. Trotz eines Ausweichmanövers des Bikers kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am Auto und am Motorrad dürfte laut Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf insgesamt etwa 1.800 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz.