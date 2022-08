1 Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/ /Stefan Puchner

Am Dienstagabend ist in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) ein 23-jähriger Lastwagenfahrer wohl aus Unachtsamkeit auf das Auto eines 49-Jährigen gefahren. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt.















Link kopiert

Zwei leicht Verletzte und ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Nürtinger Straße (B 297) ereignet hat. Ein 23-Jähriger fuhr laut Polizeiangaben kurz vor 19 Uhr mit seinem Lastwagen in Richtung Kirchheim. Auf Höhe der Autobahnausfahrt der A 8 fuhr er aus Unachtsamkeit auf ein vor ihm fahrendes Auto auf und schob diesen mehrere Meter vor sich her, sodass dieser gegen die Leitplanke krachte. Der 49-jährige Fahrer des Autos und seine 48-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Das Auto war der Polizei zufolge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.