1 Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf ungefähr 27 000 Euro. Foto: dpa/Friso Gentsch

Auf einer Kreuzung kollidierten Samstagabend zwei Autos in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen), wobei eine Person leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können.















Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich Samstagabend in Kirchheim unter Teck ereignet hat. Am Samstag, gegen 18 Uhr befuhrt laut Angaben der Polizei ein 61-Jähriger mit seinem PKW die Henriettenstraße von der Ortsmitte kommend in Richtung Hegelstraße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 50-jährige Autofahrerin die Boschstraße von der Stuttgarter Straße kommend in Richtung Schöllkopfstraße. An der Kreuzung Henrietten- und Boschstraße übersah die 50-Jährige den Wagen des 61-Jährigen und kollidiert mit diesem im Kreuzungsbereich. Durch die Kollision erlitt der 61-jährige Mann leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Autos auf ungefähr 27 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07021 / 50 10 beim Polizeirevier Kirchheim/Teck zu melden.