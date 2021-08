1 Der Unfall ereignete sich auf der B 297 zwischen Kirchheim/Teck und Schlierbach (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Offenbar wegen Sekundenschlafs ist eine 28-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug am Sonntag in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) von der Straße abgekommen. Dabei wurde sie verletzt.

Kirchheim/Teck -

Sekundenschlaf ist der mutmaßliche Grund für einen Unfall, der sich am frühen Sonntagmorgen auf der B 297 zwischen Kirchheim/Teck und Schlierbach ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war eine 28-Jährige mit ihrem Wagen gegen 4.40 Uhr in Fahrtrichtung Kirchheim unterwegs, als sie kurz vor dem Fischerverein Albershausen nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Frau erleidet leichte Verletzungen

In der Folge rutschte ihr Auto an der Betonabgrenzung des angrenzenden Grabens entlang bis zu einem Ablaufbecken, geriet dort ins Schleudern und kollidierte mit zwei Verteilerkästen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und musste am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt werden. Ihr Fahrzeug wurde von einem Abschleppfahrzeug geborgen. Zur Schadenshöhe an den Verteilerkästen und dem Pkw konnte die Polizei noch keine Angaben machen.