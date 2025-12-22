Unfall in Kirchheim/Teck: Auto kippt nach Zusammenprall um

1 Die Polizei musste am Sonntagabend zu einem Unfall in der Haldenstraße ausrücken. (Symbolfoto) Foto: dpa

Unachtsamkeit war vermutlich die Ursache eines Unfalls am Sonntagabend in Kirchheim. Der Wagen eines 21-Jährigen war gegen ein geparktes Auto geprallt.











Vermutlich aus Unachtsamkeit hat nach Einschätzung der Polizei ein 21-Jähriger am Sonntagabend einen Unfall in Kirchheim/Teck verursacht. Der junge Autofahrer sei gegen 19 Uhr mit seinem VW Golf in der Haldenstraße unterwegs gewesen, als sein Wagen im Bereich des Asternwegs zu weit nach links geraten und gegen einen geparkten Honda geprallt sei. Da der 21-Jährige recht langsam fuhr und in einem flachen Winkel auf den Honda prallte, verhakten sich die Vorderräder der beiden Autos, berichtet die Polizei weiter.

Der VW sei auf die Beifahrerseite gekippt und neben dem Honda liegen geblieben. Der 21-Jährige habe selbst aus seinem Auto klettern können und sei nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben. Das habe eine Untersuchung vor Ort ergeben. Sein Wagen musste dem weiteren Bericht zufolge vom Abschleppdienst wieder auf die Räder gestellt und danach abtransportiert werden. Den entstandenen Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro.