1 Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) entstanden.















Zwei Autos mussten nach einem Unfall am Montagmorgen in der Plochinger Straße in Kirchheim/Teck abgeschleppt werden. Gegen 5.46 Uhr befuhr ein 53-jähriger Autofahrer die Plochinger Straße in Fahrtrichtung Wernau. Auf Höhe der Einmündung des Burgtobelwegs wollte er laut Polizeiangaben nach links in Richtung Paradiesstraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 43-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.