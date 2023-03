1 Ein Wagen der Polizei war am Donnerstag in Kirchheim in einen Unfall verwickelt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Ein Dienstfahrzeug der Polizei war am Donnerstagnachmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) in einen Unfall verwickelt. Der Wagen kollidierte während eines Einsatzes mit einem Pkw.















Während eines Polizeieinsatzes ist am Donnerstagnachmittag ein Streifenwagen in einen Unfall verwickelt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt, war der Streifenwagen um 14 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Schöllkopfstraße zu einem Einsatz unterwegs. An der roten Ampel am Gaiserplatz fuhr das Polizeiauto in Richtung Tannenbergstraße und stieß auf der Kreuzung mit dem Fahrzeug einer 66-Jährigen zusammen. Die Frau war auf der Dettinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und hatte an der Kreuzung grün. Den Streifenwagen konnte sie nach Angaben der Polizei trotz Blaulicht nicht sehen, weil ein großer Lastwagen ihr die Sicht versperrte. Durch den Unfall entstand am Auto der 66-Jährigen ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Schaden am Streifenwagen wird auf 15 000 Euro geschätzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.