1 Die B465 von Owen in Fahrtrichtung Kirchheim/T.war wegen des Unfalls einige Zeit gesperrt (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa Foto: dpa

Ein 25-jähriger Mitsubishifahrer übersah in Kirchheim/Teck eine Rote Ampel und kollidierte mit einem VW Polo. Der 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die Polofahrerin blieb unverletzt.

Am Donnerstag gegen 19:50 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Lenker eines Mitsubishi den rechten Fahrstreifen der B465 von Owen kommend in Richtung Kirchheim/Teck. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand missachtete der 25-Jährige die rote Lichtsignalanlage an der Anschlussstelle der BAB 8 (Kirchheim/Teck-Ost). In der Kreuzungsmitte kollidierte der Mitsubishi-Lenker mit einem Pkw VW-Polo einer 46-Jährigen, die bei Grünlicht von der Anschlussstelle der BAB 8 nach links auf die B465 in Richtung Owen einbog. Durch die Wucht der Kollision kippte der Mitsubishi um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der 25-jährige Fahrer wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Die Fahrerin des VW-Polo blieb unverletzt. Der Pkw Mitsubishi musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die B465 von Owen kommend in Fahrtrichtung Kirchheim/Teck bis 21:30 Uhr gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen.