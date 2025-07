Unfall in Kirchheim: Radlerin missachtet Vorfahrt und wird von Auto erfasst– Notarzt im Einsatz

Unfall in Kirchheim

1 Der Notarzt behandelte die Frau an der Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/David Breidert

Eine Radfahrerin wurde am Donnerstag bei einem Unfall in Kirchheim (Kreis Esslingen) verletzt. Sie nahm einem Auto die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß.











Link kopiert

Bei einem Unfall in der Schlierbacher Straße in Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Mittwochnachmittag eine Radfahrerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hat die 69-Jährige gegen 14 Uhr die Kreuzung überquert, ohne auf die Verkehrszeichen zu achten.

Sie fuhr in den Kreuzungsbereich mit der Untere Schlierbacher Straße und nahm dabei einem Opel Astra die Vorfahrt. Der 40-jährige Fahrer des Autos konnte den Zusammenstoß nicht verhindern.

Nach dem Zusammenprall hat ein Notarzt die Frau an der Unfallstelle versorgt. Ein Rettungswagen brachte sie mit Verletzungen, deren Ausmaß noch nicht klar ist, ins Krankenhaus. Am Opel und am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro.