1 Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: imago images/Reporterdienst

In Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) hat am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer eine Radfahrerin angefahren. Offenbar hatte er die Frau übersehen und ihr deshalb die Vorfahrt genommen.















Wie ein Polizeisprecher mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14.30 Uhr in einem Kreisverkehr. Die 63 Jahre alte Frau fuhr bereits in dem Kreisverkehr an der Kreuzung der Alleenstraße mit der Gaisgasse. Der 67-jährige Autofahrer übersah sie offenbar beim Einfahren und es kam zur Kollision. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt und musste an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt werden.