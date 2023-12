Unfall in Kirchheim: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Unfall in Kirchheim

1 Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier - stock.adobe/Symbolbild

Eine 63-jährige Fahrradfahrerin hat sich bei einem Sturz am Montagmorgen in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen zugezogen. Offenbar war sie gegen den Bordstein gestoßen und daraufhin gestürzt.











Am Montagvormittag hat sich eine 63-Jährige in Kirchheim (Kreis Esslingen) bei einem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei fuhr die Frau gegen 10.45 Uhr mit ihrem Rad auf der Silcherstraße, als sie offenbar den Bordstein streifte und daraufhin stürzte. Sie zog sich mehrere teils schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei hatte sie offenbar keinen Helm getragen.